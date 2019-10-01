Великий відрив від Динамо не розслабляє гравців Шахтаря, але це приємно, – Бондар

Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився думкою щодо домінації своєї команди в турнірній таблиці УПЛ.

"Не думаю, що великий відрив від Динамо нас розслабляє. Але і приємно, що ми попереду головного конкурента. Однак ми вважаємо, що краще не дивитися на турнірну таблицю.

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За кожен матч дають три очки, тому потрібно намагатися набрати якомога більше пунктів. Добре, що йдемо у відрив, це заслуга всієї команди. Не буду говорити, що ми вже не втратимо перше місце. Нам треба дивитися не на Динамо або інші команди, а на себе", – сказав Бондар в інтерв'ю Команда№1.

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Нагадаємо, саме 20-річний центрбек "гірників" був капітаном збірної України U-20 на тріумфальному чемпіонаті світу, який відбувся цього літа в Польщі.