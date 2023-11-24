Президент Вереса Іван Надєїн заявив, що у вболівальників немає приводу для паніки.

"Ніякого банкрутства немає. Це нормальний процес, який ніяк не позначиться на житті клубу. Загальноприйнята у світі процедура врегулювання кредиторської заборгованості. Футбол – збиткова справа. Абсолютна більшість українських клубів збиткові.

Верес ризикує стати банкрутом – відкрито судове провадження

Верес – це публічне акціонерне товариство, яке здає свою аудиторську звітність за міжнародними стандартами. Проходимо комплексний аудит фінзвітності. За три роки діяльності Публічного акціонерного товариства в нас дійсно з’явилася певна заборгованість. Побудували поля. Дійсно, є заборгованість перед підрядником. Але це все врегульовано.

Єдиний законний механізм – процедура, в яку ми зайшли. Це не оголошення банкрутства. А процедура, яка буде врегульована в законний спосіб рішенням суду. Це оздоровлення і відновлення. З цієї процедури ми вийдемо без боргів і це буде позитивним сигналом для наших акціонерів. Ознакою, що ми вміємо відкрито працювати з боргами, а не вирішувати це питання під сукном. Впевнений, вартість наших акцій на біржі лише виросте", – цитує Надєїна клубна прес-служба Вереса.

Нагадаємо, що Верес наразі посідає передостаннє місце в УПЛ, маючи лише 8 очок після 14 зіграних матчів.

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