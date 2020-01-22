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Суркис выступил с категорическим заявлением об изменении регламента УПЛ

22 января 21:25 333 Читати українською
Суркис выступил с категорическим заявлением об изменении регламента УПЛ
Игорь Суркис / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал инициативу чиновников украинского футбола об изменении регламента сезона УПЛ 2019/2020.

"Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и Премьер-лигой. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег – главных тренеров клубов – и обсудил бы с ними этот вопрос.

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Моя позиция по этому поводу однозначна: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата! То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ – это методы "наперсточников". Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно.

ФК Динамо Киев всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков раньше, если последние туры для нас уже ничего не решать. Однако при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент нужно неукоснительно соблюдать", – говорится в заявлении Суркиса на официальном сайте Динамо.

Добавим, что УАФ и УПЛ хотят отправить команды в отпуск раньше, чем было договорено сначала по просьбе Андрея Шевченко раньше начать подготовку сборной Украины к Евро-2020. Кроме того, планируется изменить календарь матчей.

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Динамо Киев Динамо Киев УАФ Игорь Суркис формат УПЛ УПЛ
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