Більшість клубів УПЛ підтримали зміну календаря – останнє слово за виконкомом УАФ

Українська Прем'єр-ліга та Кубок України може завершитись раніше задля кращої підготовки збірної України до Євро-2020.

Більшість клубів погодилися на зміщення турів і перенесення чвертьфіналів і півфіналів Кубка України, поділився виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в коментарі Tribuna.

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Зазначається, що вони підтримали варіант, аби регулярний чемпіонат закінчився 16 травня, після чого повинен пройти плей-офф за вихід в Лігу Європи. За інформацією видання, Динамо, Зоря та Маріуполь залишились невдоволеними результатами голосування.

Додамо, що УАФ і УПЛ хочуть відправити команди у відпустку раніше, ніж було домовлено спочатку через прохання Андрія Шевченка раніше розпочати підготовку збірної України до Євро-2020. Окрім того, планується змінити календар матчів.

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