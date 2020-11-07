"Очень часто мы думаем, что самое главное – это физическое состояние, или же технический или тактический аспект. Но мы забываем, что самое главное – это наша голова.

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Особенно, когда мы пытаемся найти объяснение тому, что происходит. Я уже много раз об этом говорил. Вот например, накануне Милан дома проиграл 0:3 (в 3-м туре команда Пиоли уступила Лиллю – Футбол 24). Очень неожиданно. Почему это происходит? Нет объяснения.

Психологическая и ментальная составляющие сейчас под большим давлением. Мы иногда думаем, что нужно отдыхать только телом – нет! Головой тоже.

Кто был такой внимательный к Динамо в Барселоне, тот понимает, что у них проблем нет. Возможно, небольшие сложности, но больших проблем точно нет. Хорошая динамика в атаке, обороне, хорошая отработанная стратегия. Мы прекрасно знаем, чего ожидать. У нас в воскресенье сложный матч, но мы будем готовы", – сказал Каштру в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, первое Классическое в текущем сезоне состоится уже в воскресенье, 8 ноября. Начало матча в 17:00.

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