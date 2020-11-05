"У Динамо відібрали чистий гол": чому Барселоні забили тільки один, хто фаворит Класичного і чи реальна відставка Каштру
"Футбол 24" обговорює матчі Динамо і Шахтаря у 3-му турі Ліги чемпіонів із Володимиром Гоменюком, екс-нападником Таврії, Дніпра, Металіста і збірної України.
– Динамо і Шахтар програли у 3-му турі Ліги чемпіонів, але погодьтеся – емоції від цих поразок зовсім різні…
– Як казав колись Михайло Іванович Фоменко: "Програли ще до гри". Для Шахтаря цей вислів ідеально підходить. Мені здалося, що за кілька хвилин до першого забитого м’яча вони вже програли. Не було бажання в очах, агресії у відборах, боротьби. Один, два, три – далі вже неважливо, скільки пропустять.
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А Динамо – молодці. При будь-якому рахунку вони бились до кінця. Як показав матч, могли зіграти внічию і навіть перемогти.
– Які ваші враження від вчорашньої Барселони загалом і Мессі зокрема?
– У них дуже добре помітно, що відбудеться зміна поколінь. Мессі, скоріш за все, покине команду. Тому Куман випускає молодих, довіряє їм. Думаю, у найближчій перспективі ще докуплять кількох молодих талановитих виконавців – щоб через рік-два збудувати більш стабільну команду.
– У Києві можемо зачепитися за очки з такою Барселоною?
– Звісно, можуть. І вчора могли. Містер прищепив команді впевненість у собі, динамівці нікого не бояться. Хто б не виходив у складі – грає впевнено.
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– Реалізація моментів і виконання кутових – єдині мінуси у вчорашній грі Динамо?
– І Супряга, і Циганков не очікували, що настільки легко можуть вийти один на один із тер Штегеном. Хоча було помітно – Піке і деякі його партнери вже не встигають за молодими футболістами. Опинившись перед голкіпером, наші розгубилися. Проявилася невпевненість – як вирішувати цей момент? Хоча на тренуваннях, я переконаний, вони роблять це набагато швидше і впевненіше.
– Вас не дивує, що незарахованому голу Кендзьори арбітри не приділили серйознішої уваги? Момент же – неоднозначний.
– На мою думку, м’яч не вийшов за межі поля. Спершу я навіть не зрозумів, чому вони скасували взяття воріт. Нормального відеоповтору також не було. Як на мене – відібрали чистий гол.
– Головний герой матчу, безперечно, дебютант Нещерет. Що робити із новим яскравим поколінням голкіперів – Нещерет, Бущан, Трубін, Різник, я вже не кажу про Луніна. Місце у воротах команди – лише для одного. Як нам не розгубити їхні таланти?
– На мою думку, при хорошій пропозиції одразу потрібно відпускати – нехай росте. Їм усім потрібна постійна ігрова практика. Тільки тоді вони розвиватимуться, а тренер національної збірної матиме приємний клопіт.
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– Найближчого вікенду нас очікує Класичне. Хто підходить до цієї зустрічі фаворитом? Який ваш прогноз?
– Важко сказати. У Шахтарі повинне відбутися певне збудження після фіаско із Гладбахом. А Динамо, як не крути, доведеться важко без Шапаренка, який у цьому сезоні демонстрував хороший футбол. Його відсутність буде помітною. Чомусь мені здається, що Шахтар може перемогти у цьому матчі.
– А якщо програє? Після двох поспіль ляпасів відставка Каштру – реальна?
– Ні. Як показує практика, Шахтар ніколи не змінює тренерів у розпал сезону. Лише у міжсезоння. Тим паче, Срна там сидить поруч (Усміхається).
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