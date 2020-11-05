– Динамо і Шахтар програли у 3-му турі Ліги чемпіонів, але погодьтеся – емоції від цих поразок зовсім різні…

– Як казав колись Михайло Іванович Фоменко: "Програли ще до гри". Для Шахтаря цей вислів ідеально підходить. Мені здалося, що за кілька хвилин до першого забитого м’яча вони вже програли. Не було бажання в очах, агресії у відборах, боротьби. Один, два, три – далі вже неважливо, скільки пропустять.

Барселона – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

А Динамо – молодці. При будь-якому рахунку вони бились до кінця. Як показав матч, могли зіграти внічию і навіть перемогти.

– Які ваші враження від вчорашньої Барселони загалом і Мессі зокрема?

– У них дуже добре помітно, що відбудеться зміна поколінь. Мессі, скоріш за все, покине команду. Тому Куман випускає молодих, довіряє їм. Думаю, у найближчій перспективі ще докуплять кількох молодих талановитих виконавців – щоб через рік-два збудувати більш стабільну команду.

– У Києві можемо зачепитися за очки з такою Барселоною?

– Звісно, можуть. І вчора могли. Містер прищепив команді впевненість у собі, динамівці нікого не бояться. Хто б не виходив у складі – грає впевнено.

Барселона – Динамо: післяматчева прес-конференція Мірчі Луческу

– Реалізація моментів і виконання кутових – єдині мінуси у вчорашній грі Динамо?

– І Супряга, і Циганков не очікували, що настільки легко можуть вийти один на один із тер Штегеном. Хоча було помітно – Піке і деякі його партнери вже не встигають за молодими футболістами. Опинившись перед голкіпером, наші розгубилися. Проявилася невпевненість – як вирішувати цей момент? Хоча на тренуваннях, я переконаний, вони роблять це набагато швидше і впевненіше.

– Вас не дивує, що незарахованому голу Кендзьори арбітри не приділили серйознішої уваги? Момент же – неоднозначний.

– На мою думку, м’яч не вийшов за межі поля. Спершу я навіть не зрозумів, чому вони скасували взяття воріт. Нормального відеоповтору також не було. Як на мене – відібрали чистий гол.

– Головний герой матчу, безперечно, дебютант Нещерет. Що робити із новим яскравим поколінням голкіперів – Нещерет, Бущан, Трубін, Різник, я вже не кажу про Луніна. Місце у воротах команди – лише для одного. Як нам не розгубити їхні таланти?

– На мою думку, при хорошій пропозиції одразу потрібно відпускати – нехай росте. Їм усім потрібна постійна ігрова практика. Тільки тоді вони розвиватимуться, а тренер національної збірної матиме приємний клопіт.

Барселона – Динамо: відео найкращих сейвів Нещерета в дебютному матч ЛЧ

– Найближчого вікенду нас очікує Класичне. Хто підходить до цієї зустрічі фаворитом? Який ваш прогноз?

– Важко сказати. У Шахтарі повинне відбутися певне збудження після фіаско із Гладбахом. А Динамо, як не крути, доведеться важко без Шапаренка, який у цьому сезоні демонстрував хороший футбол. Його відсутність буде помітною. Чомусь мені здається, що Шахтар може перемогти у цьому матчі.

– А якщо програє? Після двох поспіль ляпасів відставка Каштру – реальна?

– Ні. Як показує практика, Шахтар ніколи не змінює тренерів у розпал сезону. Лише у міжсезоння. Тим паче, Срна там сидить поруч (Усміхається).

Сторінка автора у Facebook

"За збірну України я не забивав, але був фартовим": як живе "Кримський Руні" і чому відмовився переходити в Шахтар