"Дуже часто ми думаємо, що найголовніше – це фізичний стан, або ж технічний чи тактичний аспект. Але ми забуваємо, що найголовніше – це наша голова.

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Особливо, коли ми намагаємося знайти пояснення тому, що відбувається. Я вже багато разів про це говорив. Ось для прикладу, напередодні Мілан вдома програв 0:3 (у 3-му турі команда Піолі поступилась Ліллю – Футбол 24). Дуже несподівано. Чому це відбувається? Немає пояснення.

Психологічна і ментальна складові зараз під великим тиском. Ми іноді думаємо, що потрібно відпочивати тільки тілом – ні! Головою так само.

Хто був такий уважний до Динамо в Барселоні, той розуміє, що у них проблем немає. Можливо, невеличкі складнощі, але великих проблем точно немає. Хороша динаміка в атаці, обороні, хороша відпрацьована стратегія. Ми прекрасно знаємо, чого чекати. У нас в неділю складний матч, але ми будемо готові", – сказав Каштру у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, перше Класичне у поточному сезоні відбудеться вже у неділю, 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

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