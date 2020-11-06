"Шахтер больше подбит после еврокубков": экс-тренер Карпат предсказывает Динамо непростой поединок
Бывший тренер Карпат и Зари Анатолий Чанцев оценил перспективы грандов украинского футбола в очной дуэли.
"Наверное, все уже соскучились по нашему украинскому Классическому. Ждем этот поединок с нетерпением. Интересно будет посмотреть на очный матч Динамо и Шахтера после их игр в еврокубках.
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Шахтер больше подбит после еврокубков, получив нокдаун от Боруссии. Но в составе "горняков" подбор футболистов выше, чем в Динамо. "Оранжево-черные" неубедительно выглядят в начале сезона, но на матч с Динамо, уверен, соберутся и дадут бой.
У Динамо, несмотря на поражение в Испании, была хорошая игра против Барселоны. Проиграли, но при этом демонстрировали неплохой футбол. Уже видна рука Мирчи Луческу в организации игры. Думаю, Динамо добавляет и в дерби с Шахтером может быть любой результат. Пусть победит сильнейший", – сказал Чанцев в комментарии изданию Zbirna.com.
Напомним, первое Классическое в текущем сезоне состоится уже в воскресенье, 8 ноября. Начало матча в 17:00.