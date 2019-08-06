"Больше не приду в гости к Роналду", – Эвра рассказал, как побывал дома у Криштиану

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра посоветовал не приходить в гости к своему бывшему одноклубнику Криштиану Роналду.

"Он пригласил меня на обед. Были только салаты и курица. В итоге мы просто тренировались. Он сказал мне, что пригласил на обед, а в итоге это была очередная тренировка.

Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019

Я люблю Криштиану, но больше к нему домой не пойду. Он сумасшедший! Дам совет каждому: если Криштиану приглашает вас на обед к себе домой, просто ответьте "нет", – цитирует Эвра The Sun.

Француз играл вместе с Криштиану в Манчестер Юнайтед с 2006 по 2009 годы, пока португалец не перебрался в Реал.

"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталось