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"Больше не приду в гости к Роналду", – Эвра рассказал, как побывал дома у Криштиану

14:31 253 Читати українською
"Больше не приду в гости к Роналду", – Эвра рассказал, как побывал дома у Криштиану
Патрис Эвра и Криштиану Роналду / Marca

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра посоветовал не приходить в гости к своему бывшему одноклубнику Криштиану Роналду.

"Он пригласил меня на обед. Были только салаты и курица. В итоге мы просто тренировались. Он сказал мне, что пригласил на обед, а в итоге это была очередная тренировка.

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Я люблю Криштиану, но больше к нему домой не пойду. Он сумасшедший! Дам совет каждому: если Криштиану приглашает вас на обед к себе домой, просто ответьте "нет", – цитирует Эвра The Sun.

Француз играл вместе с Криштиану в Манчестер Юнайтед с 2006 по 2009 годы, пока португалец не перебрался в Реал.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Патрис Эвра Патрис Эвра Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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