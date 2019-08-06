"Більше не прийду у гості до Роналду", – Евра розповів, як побував вдома у Кріштіану

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра порадив не приходити в гості до свого екс-одноклубника Кріштіану Роналду.

"Він запросив мене на обід. Були тільки салати і курка. У підсумку ми просто тренувалися. Він сказав мені, що запросив на обід, а в підсумку це було чергове тренування.

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Я люблю Кріштіану, але більше до нього додому не піду. Він божевільний! Дам пораду кожному: якщо Кріштіану запрошує вас на обід до себе додому, просто дайте відповідь "ні", – цитує Евра The Sun.

Француз грав разом з Кріштіану в Манчестер Юнайтед з 2006 по 2009 роки, поки португалець не перебрався в Реал.

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