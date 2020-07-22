Победный дубль Ибрагимовича в видеообзоре матча против Сассуоло

В рамках 35-го тура итальянской Серии А Милан переиграл Сассуоло на выезде. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Россонери" реализовали фактически первый же опасный момент у ворот хозяев. Это Чалханоглу ловко подал на Златана Ибрагимовича, а швед переиграл оппонента на втором этаже.

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Под занавес тайма Чалханоглу превратился в антигероя, когда после его игры рукой арбитр назначил пенальти. К отметке подошел Франческо Капуто и уверенно переиграл Доннарумму. Но еще до перерыва турок снова оказался в героях: хавбек заметил коридор в обороне "нероверди" и бросил в прорыв Ибрагимовича – ветеран обыграл голкипера и поразил пустые ворота.

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