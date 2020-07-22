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Победный дубль Ибрагимовича в видеообзоре матча против Сассуоло

06:00 - Читати українською
Победный дубль Ибрагимовича в видеообзоре матча против Сассуоло
Ибрагимович в природной стихии / Getty Images

В рамках 35-го тура итальянской Серии А Милан переиграл Сассуоло на выезде. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

42’ Франческо Капуто
45+7’ Мехди Бурабия
 
Златан Ибрагимович 19’
Златан Ибрагимович 45+2’
19’ Златан Ибрагимович
42’ Франческо Капуто
45+2’ Златан Ибрагимович
45+7’ Мехди Бурабия

"Россонери" реализовали фактически первый же опасный момент у ворот хозяев. Это Чалханоглу ловко подал на Златана Ибрагимовича, а швед переиграл оппонента на втором этаже.

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Под занавес тайма Чалханоглу превратился в антигероя, когда после его игры рукой арбитр назначил пенальти. К отметке подошел Франческо Капуто и уверенно переиграл Доннарумму. Но еще до перерыва турок снова оказался в героях: хавбек заметил коридор в обороне "нероверди" и бросил в прорыв Ибрагимовича – ветеран обыграл голкипера и поразил пустые ворота.

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Видеоновости Италия Милан Милан Златан Златан Ибрагимович Сассуоло Сассуоло Сассуоло - Милан
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