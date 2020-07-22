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"Більше я нічого не очікую": Ібрагімовіч – про своє майбутнє в Мілані

13:33 - Читать на русском
"Більше я нічого не очікую": Ібрагімовіч – про своє майбутнє в Мілані
Златан Ібрагімовіч / Getty Images

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч висловився щодо своїх планів на кінець сезону.

"У мене залишилося три гри і 10 днів у клубі, але поки ніхто мені нічого не сказав. Більше я нічого не очікую.

Переможний дубль Ібрагімовіча у відеоогляді матчу проти Сассуоло

Я нічого не знав про контракт Піолі, тут щодня з'являється шось нове. Я працюю, команда добре почувається і щаслива. З моменту мого приходу в Мілан таблиця каже, що ми повинні бути другими", – цитує Ібрагімовіча Football Italia.

Нагадаємо, швед взимку повернувся у Мілан, після чого результати "россонері" різко пішли вгору. Златан провів 15 матчів у Серії А, відзначився 7 голами та 4 асистами.

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Теги
Італія Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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