"Більше я нічого не очікую": Ібрагімовіч – про своє майбутнє в Мілані

"У мене залишилося три гри і 10 днів у клубі, але поки ніхто мені нічого не сказав. Більше я нічого не очікую.

Переможний дубль Ібрагімовіча у відеоогляді матчу проти Сассуоло

Я нічого не знав про контракт Піолі, тут щодня з'являється шось нове. Я працюю, команда добре почувається і щаслива. З моменту мого приходу в Мілан таблиця каже, що ми повинні бути другими", – цитує Ібрагімовіча Football Italia.

Нагадаємо, швед взимку повернувся у Мілан, після чого результати "россонері" різко пішли вгору. Златан провів 15 матчів у Серії А, відзначився 7 голами та 4 асистами.

"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football