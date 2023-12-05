Михайло Мудрик "повернувся до тями" після жахливого дебютного півріччя у Челсі Грема Поттера/Френка Лемпарда.

Англійський журналіст Бен Джейкбос написав колонку, в якій порозмірковував над прогресом "синіх" в нинішньому сезоні. Знайшлося кілька рядків і для Михайла Мудрика.

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"Велика різниця між Почеттіно і Поттером полягає в тому, що перший контролює роздягальню. Гравцям подобаються методи роботи Маурісіо. Мудрик почувається краще зокрема і через те, що Почеттіно розмовляє з ним віч-на-віч та інтегрує в команду", – написав Джейкобс.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Мудрик провів 13 матчів, оформивши 2 голи та один асист.

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