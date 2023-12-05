"Велика різниця між Почеттіно і Поттером": у Англії пояснили, як Мудрик виграв від зміни тренера Челсі
Англійський журналіст Бен Джейкбос написав колонку, в якій порозмірковував над прогресом "синіх" в нинішньому сезоні. Знайшлося кілька рядків і для Михайла Мудрика.
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"Велика різниця між Почеттіно і Поттером полягає в тому, що перший контролює роздягальню. Гравцям подобаються методи роботи Маурісіо. Мудрик почувається краще зокрема і через те, що Почеттіно розмовляє з ним віч-на-віч та інтегрує в команду", – написав Джейкобс.
Нагадаємо, в нинішньому сезоні Мудрик провів 13 матчів, оформивши 2 голи та один асист.
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