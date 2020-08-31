Как стало известно Футбол 24, Болонья заинтересовалась еще и Жерсоном Родригесом. Их поразила игра люксембуржца против Шахтера в Суперкубке Украины.

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Итальянцы готовы предложить определенную сумму, а также парагвайского форварда Сантандера. Статистика нападающего, мягко говоря, не впечатляет: в 25 поединках прошлого сезона Федерико отличился аж 1 голом. Ранее Болонья пыталась приобрести Супрягу, однако не смогла договориться с Динамо по цене.

К слову, Жерсон Родригес раскрылся под руководством Мирчи Луческу, отметившись голом и ассистом в 2 поединках за Динамо в текущем сезоне.

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