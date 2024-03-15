Программу 29-го тура открывал матч между претендентом на Лигу чемпионов и борцом за выживание. Однако не все так однозначно, ведь Эмполи на своем поле никогда не проигрывал Болонье в рамках Серии А. К тому, гости не могут рассчитывать на Джошуа Зиркзее, который из-за травмы пропустит приблизительно месяц.

Вратарь Ромы отказался играть против сборной России – он пожалел о смене футбольного гражданства

Даже без своего лидера Болонья доминировала. Хотя уместнее сказать – контролировала игру. По-настоящему острых моментов было мало. Эмполи очень организованно защищался. Иногда просто везло. Как вот в моменте, когда Ньянг выбил из пустых ворот. Форвард сделал работу своих защитников.

Очень мощно "россоблу" провели лишь завершающие 10 минут. Невероятный момент не использовал Салемакерс. Бельгиец не смог отправить мяч в ворота с близкого расстояния. Следом во вратарской хозяев возник "пожар", но Каприле продемонстрировал чудеса реакции. Через несколько минут должен был расстреливать ворота Орсолини, который вместо этого с нескольких метров запустил мяч на трибуны.

Последние минуты Эмполи провел в меньшинстве, хотя удалений не было. Эбуэхи получил травму, а замены у Давиде Николы закончились. И лишь тогда Болонья смогла пробить Каприле. Хозяева попытались разогнать контратаку – обрезались, с ударом Калафиори кипер справился, но никто не помешал Фабиану добить. Команда Виктора Коваленко, отыгравшего полчаса, проиграла третий матч подряд. Эмполи расположился над самой зоной вылета. Болонья закрепилась на четвертом месте.