Програму 29-го туру відкривав матч між претендентом на Лігу чемпіонів та борцем за виживання. Однак не все так однозначно, адже Емполі на своєму полі ніколи не програвав Болоньї в рамках Серії А. До того, гості не можуть розраховувати на Джошуа Зіркзеє, який через травму пропустить приблизно місяць.

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Навіть без свого лідера Болонья домінувала. Хоча доречніше сказати – контролювала гру. По-справжньому гострих моментів було обмаль. Емполі дуже організовано захищався. Іноді просто щастило. Як-от у моменті, коли Ньянг вибив із порожніх воріт. Форвард зробив роботу своїх захисників.

Дуже потужно "россоблу" провели лише завершальні 10 хвилин. Неймовірний момент не використав Салемакерс. Бельгієць не зміг відправити м'яч у ворота з близької відстані. Слідом у воротарському господарів виникла "пожежа", але Капріле продемонстрував дива реакції. Через кілька хвилин мав розстрілювати ворота Орсоліні, який замість цього з кількох метрів запустив м'яч на трибуни.

Останні хвилини Емполі провів у меншості, хоча вилучень не було. Ебуехі отримав травму, а заміни у Давіде Ніколи закінчилися. І лише тоді Болонья змогла пробити Капріле. Господарі спробували розігнати контратаку – обрізалися, з ударом Калафіорі кіпер впорався, але ніхто не завадив Фабіану добити. Команда Віктора Коваленка, який відіграв пів години, програла третій матч поспіль. Емполі розташувався над самісінькою зоною вильоту. Болонья закріпилася на четвертому місці.