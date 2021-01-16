В рамках субботней программы 18-го тура Серии А Верона на выезде уступила Болонье. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 18-й тур

Болонья – Верона – 1:0

Гол: Орсолини, 19 (пен)

Торино – Специя – начало в 19:00

Сампдория – Удинезе – начало в 21:45

Игровой день в итальянской Серии А открывал поединок Болонья – Верона. На 19-й минуте хозяева заработали одиннадцатиметровый, который арбитр назначил за фол в штрафной. Его без особых проблем реализовал Орсолини – голкиперу не удалось угадать направление удара.

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После перерыва игра выровнялась – хозяева чуть больше играли от обороны и не рисковали потерять хрупкое преимущество, игроки Вероны же искали пробелы в защите соперника и пытались сравнять счет. В конце концов, подопечным Синиши Михайловича удалось удержать свои ворота "на замке" и финальный свисток зафиксировал минимальную победу Болоньи – 1:0.

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