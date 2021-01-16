Болонья у важкому матчі втримала перемогу над Вероною
В рамках суботньої програми 18-го туру Серії А Верона на виїзді поступилась Болоньї. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2020/21, 18-й тур
Болонья – Верона – 1:0
Гол: Орсоліні, 19 (пен)
Торіно – Спеція – початок о 19:00
Сампдорія – Удінезе – початок о 21:45
Ігровий день в італійській Серії А відкривав поєдинок Болонья – Верона. На 19-й хвилині господарі заробили одинадцятиметровий, який арбітр призначив за фол у штрафному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Орсоліні – голкіперу не вдалось вгадати напрямок удару.
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Після перерви гра вирівнялась – господарі трохи більше грали від оборони та не ризикували втратити крихку перевагу, гравці Верони ж шукали прогалини у захисті суперника і намагались зрівняти рахунок. Зрештою, підопічним Сініші Міхайловіча вдалось втримати свої ворота "на замку" і фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Болоньї – 1:0.