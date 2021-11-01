Худшая команда Серии А – Кальяри – пыталась выбраться из трясины турнирной таблицы, добыв заветные очки в матче с Болоньей. Первые пятнадцать минут прошли при вопиющем преимуществе хозяев. Впоследствии "островитяне" пришли в себя и время от времени начали комбинировать возле штрафной площадки соперника – в одном из эпизодов лишь своевременный выход Скорупски далеко из ворот спас Болонью от свидания с ее кипером.

В конце тайма Ликоянис имел шанс вывести Кальяри вперед со штрафного, но мяч попал в руку сопернику и новый стандарт подвинулся поближе к линии. Разван Марин мастерски перехитрил стенку, но мяч просвистел над перекладиной.

После перерыва Болонья забила. Медель отдал пас на Арнаутовича из центра поля, австриец технично пропустил мяч дальше на Де Сильвестре, который вышел один на один и прошил кипера кинжальным ударом. Впоследствии Марко мог удваивать, но пробил рядом со штангой.

Леонардо Паволетти на 63-й минуте освободился из-под опеки защитников Болоньи и головой замыкал навес с правого фланга – мяч пролетел рядом со штангой. Через мгновение Арнаутович отозвался на прострел от партнеров и не раздумывая пробил прямо в голкипера. В середине тайма Сансон промчался левым флангом и сместившись ближе к центру пробил – в нашей Второй лиге футболисты завершают эпизоды опаснее.

Уже в добавленное время Кальяри остался в меньшинстве – Касерес увидел красную карточку за агрессивное поведение. Впоследствии Ликоянис наносил пушечный удар под перекладину – Скорупски в бешеном прыжке спас Болонью. А через мгновение до финального свистка Арнаутович похоронил все мечты Кальяри хотя бы на одно очко, выйдя сам на сам с Алессио Краньо.

Победа принесла Болонье 15 баллов и одиннадцатую строчку турнирной таблицы, Кальяри с 6 пунктами остался последним.

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