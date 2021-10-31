Чемпионат Италии 2021/22 11-й тур

Интер – Удинезе – 2:0

Голы: Корреа 60, 68

Дженоа – Венеция – начало в 16:00

Сассуоло – Эмполи – начало в 16:00

Салернитана – Наполи – начало в 19:00

Программу дня открывал поединок в Милане, где Интер принимал Удинезе. Хозяева доминировали на протяжении всего матча, однако отчаянная игра голкипера гостей и расточительность "нерадзурри" привели к тому, что в течение первого часа встречи голов забито не было. Открыть счёт подопечные Симоне Индзаги смогли аж на 60-й минуте в результате рывка Корреа метров на 30 с обыгрышем двух защитников в штрафной – в завершении эпизода Карлос пробил в ближний угол. 1:0!

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Ещё через 8 минут аргентинский форвард оформил дубль, приняв передачу от Думфриса на линии штрафной и выстрелив под перекладину. 2:0! Именно с этим счётом поединок и подошел к концу. Интер празднует победу, а Удинезе продолжает безвыигрышную серию до 8 матчей.

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