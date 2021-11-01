У матчі 11-го туру чемпіонату Італії Кальярі на виїзді поступився Болоньї. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Найгірша команда Серії А – Кальярі – намагалась видряпатися з трясовини турнірної таблиці, здобувши заповітні очки у матчі з Болоньєю. Перші п'ятнадцять хвилин минули за кричущої переваги господарів. Згодом "острів'яни" оговтались і час від часу почали комбінувати біля штрафного майданчика суперника – в одному з епізодів лише своєчасний вихід Скорупскі далеко з воріт врятував Болонью від побачення з її кіпером.

Наприкінці тайму Лікояніс мав шанс вивести Кальярі вперед зі штрафного, але м'яч влучив у руку супернику і новий стандарт посунувся ближче до лінії. Разван Марін майстерно перехитрив стінку, але м'яч просвистів над поперечиною.

По перерві Болонья забила. Медель віддав пас на Арнаутовіча з центра поля, австрієць технічно пропустив м'яч далі на Де Сільвестрі, який вишов сам на сам і прошив кіпера кинжальним ударом. Згодом Марко міг подвоювати, але пробив поруч зі стійкою.

Леонардо Паволетті на 63-й хвилині вивільнився з-під опіки захисників Болоньї і головою замикав навіс з правого флангу – м'яч пролетів поруч зі стійкою. За мить Арнаутовіч відгукнувся на простріл від партнерів і не роздумуючи пробив прямісінько у голкіпера. В середині тайму Сансоне промчав лівим флангом і змістившись ближче до центру пробив – у нашій Другій лізі футболісти завершують епізоди небезпечніше.

Вже у доданий час Кальярі залишився у меншості – Касерес побачив перед собою червону картку за агресивну поведінку. Згодом Лікояніс завдавав гарматного удару під поперечину – Скорупскі у шаленому стрибку врятував Болонью. А за мить до фінального свистка Арнаутовіч поховав всі мрії Кальярі на бодай одне очко, вийшовши віч-на-віч з Алессіо Краньйо.

Перемога принесла Болоньї 15 балів і одинадцяту сходинку турнірної таблиці, Кальярі з 6 пунктами залишився останнім.

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