Серия А, 27 тур

Парма – Рома – 2:0

Голы: Валенти, 9, Эрнани, 55 (п)

Торино – Интер – 1:2

Голы: Санабрия, 71 – Лукаку, 61 (п), Лаутаро, 81

Казалось, возвращение Роберто Д'Аверсы не дало "крестоносцам" никаких дивидендов. Команда так же продолжала преимущественно проигрывать и не покидала предпоследнее место в турнирной таблице. Зато Рома в первой половине сезона славилась безупречной статистикой против команд из нижней десятки – только победы. Тем более парадоксально выглядит первая победа Пармы с ноября прошлого года.

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Возможно подопечные Паулу Фонсеки перепраздновали триумф в Лиге Европы, где "волки" сделали громкую заявку на выход в четвертьфинал, в первом матче разгромив бывшую команду португальца – донецкий Шахтер. Стоит заметить, что Рому били ее же оружием – контратаками.

Лидер Серии А тоже гостил у одного из аутсайдеров. Торино отдал Интеру владения, но был более эффективным. Команда Антонио Конте в очередной раз доказала, что банально не умеет играть с мячом. За первый тайм "нерадзурри" не нанесли ни одного удара в створ. Как это часто бывает, на помощь мог прийти пенальти. Лаутаро заработал, а Лукаку реализовал. Однако "быки" совсем не стушевались. Чтобы сравнять, им понадобилось меньше десяти минут. После углового во вратарской Хандановича возник хаос, которым воспользовался Антонио Санабрия. Для воспитанника Барселоны это второй гол в двух матчах за Торино.

Антонио Конте сразу бросил в бой Санчеса, и это сработало. Именно Алексис ассистировал Мартинесу, когда уругваец забивал победный гол, перевисев в воздухе Линетти. Беспроигрышная серия Интера теперь насчитывает 10 матчей, восемь из которых – победы.