Болонья впевнено здолала Сампдорію – Квальярелла відсвяткував ювілей голом, однак врятувати генуезців не зміг
В рамках недільної програми 27-го туру Серії А Сампдорія на виїзді поступилась Болоньї. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2020/21, 27-й тур
Болонья – Сампдорія – 3:1
Голи: Барроу, 28, Сванберг, 41, Соріано, 70 – Квальярелла, 37
Парма – Рома – початок о 16:00
Торіно – Інтер – початок о 16:00
Кальярі – Ювентус – початок о 19:00
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Ігрову програму неділі в італійській Серії А відкривав поєдинок Болонья – Сампдорія. У середині першої половини зустрічі господарі вирвались уперед завдяки голу Барроу. Трохи згодом рахунок зрівняв Квальярелла, але під завісу тайму Сванберг повернув перевагу "червоно-синіх".
У другому таймі підопічні Сініші Міхайловіча не збирались зупинятись на досягнутому і на 70-й ще один поклав Соріано. Цей гол став останнім у матчі, і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Болоньї – 3:1.
Варто зазначити, що для Фабіо Квальярелли цей поєдинок став 400-м у Серії А. У поточному сезоні 38-річний нападник провів 25-ть матчів, у яких відзначився 9-ма голами та одною гольовою передачею.