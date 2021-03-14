В рамках недільної програми 27-го туру Серії А Сампдорія на виїзді поступилась Болоньї. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 27-й тур

Болонья – Сампдорія – 3:1

Голи: Барроу, 28, Сванберг, 41, Соріано, 70 – Квальярелла, 37

Парма – Рома – початок о 16:00

Торіно – Інтер – початок о 16:00

Кальярі – Ювентус – початок о 19:00

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Ігрову програму неділі в італійській Серії А відкривав поєдинок Болонья – Сампдорія. У середині першої половини зустрічі господарі вирвались уперед завдяки голу Барроу. Трохи згодом рахунок зрівняв Квальярелла, але під завісу тайму Сванберг повернув перевагу "червоно-синіх".

У другому таймі підопічні Сініші Міхайловіча не збирались зупинятись на досягнутому і на 70-й ще один поклав Соріано. Цей гол став останнім у матчі, і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Болоньї – 3:1.

Варто зазначити, що для Фабіо Квальярелли цей поєдинок став 400-м у Серії А. У поточному сезоні 38-річний нападник провів 25-ть матчів, у яких відзначився 9-ма голами та одною гольовою передачею.

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