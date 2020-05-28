toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

Болонья проводит дополнительные тесты на коронавирус

15:53 13 Читати українською
Болонья проводит дополнительные тесты на коронавирус
Тренировка "красно-синих" / твиттер Болоньи

Итальянская Болонья экстренно взялась сдавать повторные анализы на COVID-19 из-за боязни вспышки заболевания в лагере команды.

"Красно-синие" проводят дополнительное тестирование на печально известную инфекцию, утверждает Sky Sport Italia.

Игрок Торино вылечился от коронавируса

Накануне у одного из работников клуба заподозрили коронавирус. Чтобы избежать распространения болезни, Болонья начала дополнительные обследования. Первые результаты тестов – отрицательные. Однако, в клубе планируют в ближайшие дни провести еще одно исследование.

К слову, в Италии до 14 июня запрещено проведение всех массовых мероприятий, в частности, спортивных. Вынужденная пауза в Серии А продолжается с начала марта.

"С детьми я становлюсь помойкой": экс-одноклубник Шевченко шокировал горой мышц – он покинул футбол 8 лет назад

blog_ava
"Карпаты ожидают непростые реформы": Смалийчук сделал первое заявление в статусе владельца львовского клуба
09:14
553
Теги
коронавирус Болонья Болонья Италия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
22
час
:
33
мин
Герта
16:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук