Болонья проводит дополнительные тесты на коронавирус

Итальянская Болонья экстренно взялась сдавать повторные анализы на COVID-19 из-за боязни вспышки заболевания в лагере команды.

"Красно-синие" проводят дополнительное тестирование на печально известную инфекцию, утверждает Sky Sport Italia.

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Накануне у одного из работников клуба заподозрили коронавирус. Чтобы избежать распространения болезни, Болонья начала дополнительные обследования. Первые результаты тестов – отрицательные. Однако, в клубе планируют в ближайшие дни провести еще одно исследование.

К слову, в Италии до 14 июня запрещено проведение всех массовых мероприятий, в частности, спортивных. Вынужденная пауза в Серии А продолжается с начала марта.

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