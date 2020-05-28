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ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

Болонья проводить додаткові тести на коронавірус

15:48 58 Читать на русском
Болонья проводить додаткові тести на коронавірус
Тренування "червоно-синіх" / твіттер Болоньї

Італійська Болонья екстрено взялася здавати повторні аналізи на COVID-19 через боязнь спалаху захворювання в таборі команди.

"Червоно-сині" проводять додаткове тестування на сумнозвісну інфекцію, стверджує Sky Sport Italia.

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Напередодні в одного з працівників клуби запідозрили коронавірус. Аби уникнути поширення хвороби, Болонья розпочала додаткові обстеження. Перші результати тестів – негативні. Проте, в клубі планують у найближчі дні провести ще одне дослідження.

До слова, в Італії до 14 червня заборонене проведення усіх масових заходів, зокрема, спортивних. Вимушена пауза в Серії А триває від початку березня.

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Теги
коронавірус Болонья Болонья Італія
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