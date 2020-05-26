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Игрок Торино вылечился от коронавируса

00:45 8 Читати українською
Игрок Торино вылечился от коронавируса
Игрок Торино вылечился от коронавируса / LightRocket

Футболист итальянского Торино, у которого ранее диагностировали печально известный COVID-19, выздоровел.

Исполнитель "быков" полностью вылечился и возобновил тренировки, сообщает официальный сайт клуба.

Серия А может возобновить сезон отложенными матчами, – GdS

Неназванный игрок Торино заболел 6 мая и был помещен в карантин. Там он находился под постоянным наблюдением. У футболиста была бессимптомная форма заболевания коронавирусом.

Напомним, что министр спорта Италии озвучил 2 даты возможного рестарта Серии А. Уже 13 июня Торино может сыграть пропущенный домашний матч 25-го тура против Пармы.

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Теги
коронавирус Торино Торино Италия
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