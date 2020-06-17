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Болонья продлила контракт с Михайловичем – серб одолел лейкемию

15:48 - Читати українською
Болонья продлила контракт с Михайловичем – серб одолел лейкемию
Синиша Михайлович / Getty Images

Синиша Михайлович останется главным тренером Болоньи.

Сербский специалист подписал новый контракт до 30 июня 2023-го, информирует официальный сайт клуба.

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Летом прошлого года у Михайловича обнаружили лейкемию, из-за которой он был вынужден пропустить несколько месяцев. 51-летний специалист смог победить болезнь, поэтому его дальнейшей карьере ничего не угрожает.

К слову, Болонья набрала 34 очка в 26 турах Серии А и имеет прочные позиции в середине турнирной таблицы.

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Синиша Синиша Михайлович Болонья Болонья Италия
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