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Милан договорился с Рангником, – СМИ

13:12 54 Читати українською
Милан договорился с Рангником, – СМИ
Ральф Рангник / Reuter

Милан наконец-то определился с кандидатурой нового главного тренера.

Итальянский гранд достиг договоренности с Ральфом Рангником, информирует Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Переговоры затянулись на несколько месяцев из-за больших требований 61-летнего специалиста. Рангник не хотел ограничиваться сугубо функциями тренера, требуя влияния и на трансферную политику Милана. Это послужило одной из главных причин увольнения футбольного директора клуба Звонимира Бобана, вслед может уйти и Паоло Мальдини, который сейчас занимает должность технического директора. Со следующего сезона все спортивные вопросы будет решать Рангник вместе с директором "россонери" Иваном Газидисом.

Напомним, последним клубом немца был РБ Лейпциг в сезоне 2018/19. Рангник занял третье место Бундеслиги, "передав" команду Юлиану Нагельсманну.

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Милан Милан Италия Ральф Рангник Ральф Рангник
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