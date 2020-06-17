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Болонья продовжила контракт з Міхайловічем – серб здолав лейкемію

15:48 - Читать на русском
Болонья продовжила контракт з Міхайловічем – серб здолав лейкемію
Сініша Міхайловіч / Getty Images

Сініша Міхайловіч залишиться головним тренером Болоньї.

Сербський фахівець підписав новий контракт до 30 червня 2023-го інформує офіційний сайт клубу.

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Влітку минулого року у Міхайловіча виявили лейкемію, через яку він був змушений пропустити кілька місяців. 51-річний фахівець зміг перемогти хворобу, тому його подальшій кар'єрі нічого не загрожує.

До слова, Болонья набрала 34 очки в 26 турах Серії А і має міцні позиції в середині турнірної таблиці.

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Сініша Сініша Міхайловіч Болонья Болонья Італія
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