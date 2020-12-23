Матч і онлайн-трансляція Болонья – Аталанта стартував о 21:45 за Києвом. Після непереконливого старту сезону бергамаски нарешті набрали форму. Підопічні Джан П'єро Гасперіні набрали 7 очок у останніх 3-х матчах, не вигравши лише у Ювентуса. Кілька днів тому Маліновський і Ко розбили Рому з рахунком 4:1 та на момент початку гри розмістилися на 7-й сходинці турнірної таблиці. А от Болонья, навпаки, потрапила у невдалу смугу – лише 2 пункти в останніх 4-х поєдинках і 14 місце після 14 матчів.

Руслан Маліновський вперше за останні 5 матчів не вийшов у стартовому складі Аталанти. Українець розпочав гру в запасі. Загалом у поточному сезоні 27-річний півзахисник зіграв 10 поєдинків у Серії А, відзначившись голом і двома асистами. А от опальний капітан "Богині" Алехандро Гомес на поле теж не вийшов – Гасперіні не взяв аргентинця на гру. Натомість з перших хвилин з'явився Йосіп Ілічіч.

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Саме словенець став головною дійовою особою стартового відрізку гри. Спершу да Кошта відбив м'яч після небезпечного прострілу/удару Йосіпа, а на 21-й хвилині Ілічіч здійснив розкішний прохід у штрафний майданчик та був збитий. Пенальті реалізував Луїс Мурієль, який розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. Буквально тут же колумбієць оформив дубль. Форвард підхопив м'яч після невдалого виносу, прокинув повз двох опонентів і вразив дальній кут. Дуже легко. 0:2 вже на 23-й хвилині.

Ще в першому таймі бергамаски могли знімати всі питання щодо переможця. Ілічіч пробив трохи вище, а Госенс мав ховати Болонью – м'яч трішки розминувся з поперечиною. Аталанта повністю переважала команду Міхайловіча, але забила лише двічі.

На другий тайм Гасперіні випустив Міранчука замість Ілічіча, після чого гості почали діяти в атаці значно інертніше. Саме Болонья створила перший хороший момент у другій 45-хвилинці, але удар Барроу з лінії штрафного був неточним. Пізніше вже Голліні вступив у гру після дального пострілу в нижній кут.

Зрештою, на 73-й хвилині не врятував і кіпер. Тамеясу вийшов-віч-на-віч з Голліні і перекинув його, скоротивши відставання Болоньї. Команда Міхайловіча пішла вперед і могла забивати – Госенс врятував після удару Орсоліні. Щоправда, взяття воріт відклалося на лічені секунди. Розіграш кутового влучним ударом завершив Пас – 2:2!

Гасперіні тут же кинув у бій Маліновського, але українець за відведені йому кілька хвилин нічого особливого зробити не встиг. Аталанта сама віддала, по суті, виграшний матч – "богиня" відверто зарано кинула грати, за що і поплатилася. Бергамаски втратили можливість наздогнати Ювентус та залишилися на 7 місці з 22 очками. Болонья перебуває на 13 позиції – 15 пунктів. Наступний поєдинок Аталанта проведе вже в 2021 році – 3 січня суперником Маліновського і Ко стане Сассуоло.

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