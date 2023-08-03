В плей-офф Кубка Либертадорес жребий свел аргентинскую и уругвайскую команду. Первый матч проходил на домашней арене Насьоналя.

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В одном из эпизодов матча мяч вышел за пределы поля. Защитник Бока Хуниорс Вайгандт подошел к болбою, чтобы взять круглого и ввести его в игру, а парень ткнул пальцем игроку в глаза. К счастью, защитник аргентинской команды не получил серьезного повреждения и смог доиграть встречу до конца.

Матч между Насьоналем и Бока Хуниорс завершился нулями на табло. Судьба путевки в следующую стадию разрешится 10 августа.

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