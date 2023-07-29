Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани подписал контракт с Бока Хуниорс, информирует официальный Instagram аргентинского клуба. Соглашение рассчитано до конца 2024 года. Кавани взял 10-й номер, под которым в свое время играл легендарный Диего Марадона.

Валенсия разорвала контракт с Кавани – форвард уже выбрал следующий клуб

Ранее днём Валенсия официально сообщила о досрочном расторжении контракта с форвардом, который действовал до конца сезоа 2023/24. Валенсийский клуб решил пойти навстречу игроку и отпустить его, поскольку Кавани потерял место в стартовом составе. Главный тренер "Лос чес" Рубен Бараха на игрока тоже не очень рассчитывал. Тем более что в течение последнего сезона "Матадор" получил три травмы.

В составе Валенсии Эдинсон провёл 28 матчей, в которых забил 7 мячей и оформил 2 ассиста. Последний раз он забивал 18 января в матче 1/8 финала Кубка Испании против Спортинга (Хихон).

Бока эффектно поприветствовала Кавани, опубликовав в соцсетях фото с чемоданом, термосом и беретом – атрибутами, которые Эдинсон часто использует в повседневной жизни.

Ранее 36-летний уругваец выступал за Данубио, Палермо, Наполи, ПСЖ, Манчестер Юнайтед. В составе национальной сборной Кавани сыграл 136 матчей, забил 58 голов и отдал 17 ассистов.