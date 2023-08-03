В плей-офф Кубка Лібертадорес жереб звів аргентинську та уругвайську команди. Перший матч проходив на домашній арені Насьйоналя.

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В одному з епізодів матчу м'яч вийшов за межі поля. Захисник Бока Хуніорс Вайгандт підійшов до болбоя, щоб взяти круглого і ввести його в гру, а хлопець ткнув пальцем гравцю в око. На щастя, оборонець аргентинської команди не отримав серйозного пошкодження і зміг дограти зустріч до кінця.

Матч між Насьйоналем та Бока Хуніорс завершився нулями на табло. Доля путівки в наступну стадію вирішиться 10 серпня.

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