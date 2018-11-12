"Болельщики Шахтера не поливают грязью и не уничтожают своих игроков, как это делают фанаты Динамо", – Франков

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился впечатлениями от матча киевлян против Мариуполя и отметил отличие болельщиков Шахтера и Динамо.

"Счет 4:0 не по игре, учитывая моменты созданные Мариуполем при счете 0:0 и 1:0. Вообще, начало игры было кошмарным. Моменты Зубкова, Борячука ... Думаю, Зубков уже читал свою фамилию на табло. Учитывая это, нельзя сказать, что эта победа была "выносом". Это будет преувеличением. В то же время, Динамо продемонстрировало, что оно является командой выше классом. Никто не говорил, что Мариуполь – легкий соперник. Тем больше чести разобрать его на запчасти с таким счетом.

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После взятия ворот уже чувствовалось, что киевляне победят, но лучший гол – прострел Миколенко и удар Шапаренко. Честь и хвала молодым! Замечательно, что они так играют. Шапаренко – технарь редкий. Молюсь, чтобы они росли и дальше, не зазнались. С нетерпением жду, когда Сидклея "прорвет". Он тоже классно сыграл, но пока не идет мяч в ворота.

Хотелось бы отметить, что киевские болельщики гораздо более критичны, чем донецкие. Болельщикам Шахтера не приходят в голову так поливать грязью и уничтожать своих игроков. Фаны Динамо в своей объективности часто переходят все границы. Поэтому давайте сейчас не будем бросаться из одной крайности в другую – сначала поливать грязью, а сейчас – качать на руках. Давайте еще поиграем в футбол", – передает слова Франкова 1927.

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