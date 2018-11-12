"Вболівальники Шахтаря не поливають брудом і не знищують своїх гравців, як це роблять фанати Динамо", – Франков

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився враженнями від матчу киян проти Маріуполя та відзначив відмінність вболівальників Шахтаря і Динамо.

"Рахунок 4:0 не по грі, враховуючи моменти створені Маріуполем за рахунку 0:0 і 1:0. Взагалі, початок гри був кошмарним. Моменти Зубкова, Борячука… Думаю, Зубков вже читав своє прізвище на табло. Зважаючи на це, не можна сказати, що ця перемога була "виносом". Це буде перебільшенням. В той же час, Динамо продемонструвало, що воно є командою вищою за класом. Ніхто не говорив, що Маріуполь – легкий суперник. Тим більше честі розібрати його на запчастини із таким рахунком.

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Після взяття воріт вже відчувалося, що кияни переможуть, але найкращий гол – простріл Миколенка і удар Шапаренка. Честь і хвала молодим! Чудово, що вони так грають. Шапаренко – технар рідкісний. Молюсь, щоб вони росли і далі, не зазналися. З нетерпінням чекаю, коли Сідклея "прорве". Він теж класно відіграв, але поки що не йде м’яч у ворота.

Хотілося б відзначити, що київські вболівальники набагато критичніші, ніж донецькі. Вболівальникам Шахтаря не приходить у голову так поливати брудом і знищувати своїх гравців. Фани Динамо в своїй об’єктивності часто переходять всі межі. Тому давайте зараз не будемо кидатися із однієї крайності в іншу – спочатку поливати брудом, а зараз – качати на руках. Давайте ще пограємо у футбол", – передає слова Франкова 1927.

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