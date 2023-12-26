Взимку Еван Н'Діка вирушить на Кубок Африки і зробить проблемну лінію оборони Роми ще більш вразливою. Через це керівництво клубу планує посилити взимку склад ще одним захисником. Раніше повідомлялося, що директор римлян Тіагу Пінту вийшов на гравця Уніона Леонардо Бонуччі, який після вильоту берлінців з ЛЧ більше не бачить мотивації продовжувати виступати за цю команду.

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Однак, як інформує Gazzetta dello Sport, шанувальники Роми збунтувалися проти цього підписання. У коментарях до останніх публікацій Лео в Instagram уболівальники "джаллороссі" закликають Бонуччі не їхати до столиці Італії, інакше він про це пошкодує. Тіфозі римляни не злюбили захисника після його переможного голу у ворота "джаллороссі" в скандальному з погляду суддівства матчі між Ювентусом і Ромою (3:2) в 2014-му році, коли арбітр Джанлука Роккі призначив два пенальті у ворота гостей.

Повідомляється, що боси Роми взяли побажання тіфозі до відома і вже переключилися на універсального захисника Вест Хема Тільйо Керера. Однак на нього також претендують Мілан і Аталанта.

Нагадаємо, що Бонуччі є чинним чемпіоном Європи. Він виграв Євро-2020 у складі збірної Італії.

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