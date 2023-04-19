Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар получил приятное известие от своей девушки – Бруны Бьянкарди.

Пара сообщила о счастливом известии на своих Instagram страницах – Неймар романтично сфотографировался рядом с животиком своей возлюбленной.

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Уже известно, что бразилец вместе со своей девушкой ожидают мальчика. Это будет уже второй сын Неймара – первого ему родила Каролина Дантас в августе 2011 года.

К слову, Неймар провел за ПСЖ 29 матчей в этом сезоне, в которых отметился 18 голами и 17 ассистами.

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