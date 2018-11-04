Болельщики Черноморца планировали сорвать матч против Зари

Стало известно, почему матч Черноморец – Заря прошел без зрителей.

Черноморец владел информацией, что их собственные фанаты планировали сорвать домашний поединок 14 тура чемпионата Украины против Зари, сообщает Tribuna со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

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Именно по этой причине клуб решил провести матч против луганской команды при пустых трибунах. Одесский клуб объяснил это тем, что правоохранительные органы не могут предоставить гарантии безопасности при проведении очередного поединка на стадионе Черноморец.

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Во время двух предыдущих матчей с участием одесситов на домашней арене произошли массовые грубые нарушения правил поведения для зрителей.