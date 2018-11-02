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В Шотландии болельщики во время матча нокаутировали голкипера и бросили монетку в тренера

06:00 4 Читати українською
В Шотландии болельщики во время матча нокаутировали голкипера и бросили монетку в тренера
Голкипер Хартс / Sky News

Во время матча чемпионата Шотландии Хартс – Хиберниан произошло сразу несколько неприятных инцидентов.

Во время матча голкипер Хартс Зденек Зламал получил удар от болельщика с трибун, когда пытался достать мяч из-за ворот. Вратарь явно не ожидал такого поворота событий и упал на землю от удара.

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В еще одном досадном инциденте пострадал уже главный тренер Хиберниана Нил Леннон, которому монетка, которую бросили с трибун, попала в голову. Полиция уже начала расследование по этим двум фактам. По подозрению в причастности к инцидентам арестованы пять человек.

Теги
Мир Хартс Хартс Хиберниан Хиберниан Видеоновости Зденек Зламал Зденек Зламал
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