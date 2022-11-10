77% болельщиков проголосовали за круглый дизайн новой эмблемы Астон Виллы. Об этом информирует официальный сайт бирмингемского клуба. В опросе приняли участие более 21 500 поклонников.

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23% болельщиков проголосовали за дизайн клубного герба в виде газовой лампы, ещё 8% проголосовали за сохранение текущего герба клуба.

По итогам голосования руководство Астон Виллы приняло решение сменить эмблему. Нынешний герб клуба будет использоваться до конца сезона 2022/23. С начала нового сезона Астон Вилла будет использовать новую эмблему.

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