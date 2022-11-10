77% уболівальників проголосували за круглий дизайн нової емблеми Астон Вілли. Про це повідомляє офіційний сайт бірмінгемського клубу. В опитуванні взяли участь понад 21 500 фанатів.

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23% уболівальників проголосували за дизайн клубного герба у вигляді газової лампи, ще 8% проголосували за збереження поточного герба клубу.

За підсумками голосування керівництво Астон Вілли ухвалило рішення змінити емблему. Нинішній герб клубу використовуватиметься до кінця сезону 2022/23. З початку нового сезону Астон Вілла використовуватиме нову емблему.

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