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Болбой Евертона понасміхався над Клоппом після матчу з Ліверпулем

23:09 360 Читать на русском
Болбой Евертона понасміхався над Клоппом після матчу з Ліверпулем
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Кумедний епізод трапився після фінального свитка у матчі 29-го туру АПЛ між Ліверпулем та Евертоном.

 

Після нульової нічиєї між командами, через яку Ліверпуль втратив перше місце в чемпіонаті, хлопчик саркастично аплодував Клоппу, який в цей момент йшов з поля.

Ліверпуль не зміг обіграти Евертон і залишив Манчестер Сіті на вершині АПЛ

Фахівець помітив болбоя і підійшов до нього поговорити. Вони обмінялися репліками, що викликало у тренера сміх.

Теги
Відеоновини футбольні курйози Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Евертон - Ліверпуль
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