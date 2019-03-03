Болбой Евертона понасміхався над Клоппом після матчу з Ліверпулем

Кумедний епізод трапився після фінального свитка у матчі 29-го туру АПЛ між Ліверпулем та Евертоном.

Після нульової нічиєї між командами, через яку Ліверпуль втратив перше місце в чемпіонаті, хлопчик саркастично аплодував Клоппу, який в цей момент йшов з поля.

Ліверпуль не зміг обіграти Евертон і залишив Манчестер Сіті на вершині АПЛ

Фахівець помітив болбоя і підійшов до нього поговорити. Вони обмінялися репліками, що викликало у тренера сміх.