Ливерпуль не смог обыграть Эвертон и оставил Манчестер Сити на вершине АПЛ

Ливерпуль на выезде сыграл вничью с Эвертоном в 29-м туре АПЛ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция матча Эвертон – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 18:15 по киевскому времени. В первом круге на Энфилде "красные" минимально переиграли "ирисок" (1:0). Последний раз Эвертон побеждал в мерсисайдском дебри еще в далеком 2010-м году. Ливерпуль не проигрывает своим соседям уже 18 матчей подряд. Сегодняшнее противостояние стало для команд 200-м в высшем английском футбольном дивизионе.

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Начало запомнился обоюдной борьбой в центре поля и желтой карточкой Тео Уолкота. Первый опасный момент возник у ворот гостей. Сигурдссон передачей пытался найти все того же Уолкота, но ван Дейк сумел выбить мяч на угловой, который особых дивидендов "ирискам" не принес.

Ближе к середине первого тайма Ливерпулю удалось взять игру под свой контроль. На 28-й минуте Салах убежал один на один с голкипером, но Пикфорд спас свою команду. Хендерсон пытался сыграть на добивании, но его удар попал в защитника.

В первой половине хозяева смогли нанести лишь один удар в сторону ворот Ливерпуля, но Уолкотт из выгодной позиции запустил мяч на трибуны. Зато игроки "красных" нанесли 4 удара, три из которых – в створ.

Интересно: за первые 45 минут матча Садио Мане 4 раза нарушал правила – столько же у всех футболистов Эвертона вместе.

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После перерыва команды заиграли значительно острее. Прежде всего, это касается хозяев, которые перестали думать только о защите и начали создавать опасные моменты у ворот Алиссона.

Основная угроза большей частью возникала после стандартов или фланговых подач. У Ливерпуля опасно пробивал со штрафного Александр-Арнольд, а у Эвертона регулярно создавал возможности для партнеров Люка Динь.

Эта ничья не позволила подопечным Юргена Клоппа вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ. Теперь Ливерпуль имеет в своем активе 70 очков и на 1 балл отстает от Манчестер Сити. Эвертон остался 10-м, имея 37 зачетных пунктов.