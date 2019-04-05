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Болбат: Динамо играет в компактный футбол

16:36 25 Читати українською
Болбат: Динамо играет в компактный футбол
Сергей Болбат / UA-Football

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат отдал должное принципиальному сопернику накануне матча 1/4 финала Кубка Украины.

 

"Трудно предсказать, как пройдет игра. С Динамо всегда сложно – это дерби. Мы изучаем соперника и уделяем внимание своим ошибкам. Постараемся быть в лучших кондициях и одержать победу.

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Для Шахтера важна любая игра, не имеет значения, на какой стадии и в каком турнире. Нас интересует только победа. Так случилось, что судьба свела нас в 1/4 финала. Будем бороться, а задача одна – пройти дальше.

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Динамо играет в компактный футбол, они могут пойти прессинговать, но мы изучим их игру и выберем нужную тактику.

Задумывались ли насчет изменения тактики? Это наши внутренние вопросы. Вы все увидите в игре", – поделился Болбат в интервью официальному сайту Шахтера.

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Кубок Украины 2018/19 Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Сергій Болбат Сергій Болбат
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