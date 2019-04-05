Болбат: Динамо грає в компактний футбол

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат віддав належне принциповому супернику напередодні матчу 1/4 фіналу Кубка України.

"Важко передбачити, як пройде гра. З Динамо завжди складно – це дербі. Ми вивчаємо суперника і приділяємо увагу своїм помилкам. Постараємося бути в найкращих кондиціях і здобути перемогу.

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Для Шахтаря важлива будь-яка гра, не має значення, на якій стадії і в якому турнірі. Нас цікавить тільки перемога. Так сталося, що доля звела нас в 1/4 фіналу. Будемо боротися, а завдання одне – пройти далі.

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Динамо грає в компактний футбол, вони можуть піти пресингувати, але ми вивчимо їх гру і виберемо потрібну тактику.

Чи задумувались щодо зміни тактики? Це наші внутрішні питання. Ви все побачите в грі", – поділився Болбат в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.