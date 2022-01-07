Болбат близок к переходу в Черноморец, – СМИ
10:27 - Читати українською
Экс-защитник сборной Украины Сергей Болбат отправится в Южную Пальмиру.
Защитник Шахтера Сергей Болбат в ближайшее время присоединится к Черноморцу, утверждает FootBoom.
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Детали перехода 28-летнего футболиста не сообщаются.
Напомним, первую часть сезона Болбат провел в Десне на правах аренды. Ранее сообщалось, что черниговский клуб хочет продлить арендное соглашение. За северян Сергей сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.
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