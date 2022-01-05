Одесситы во главе с Романом Григорчуком начинают планировать усиление на грядущее трансферное окно.

Богдан Бутко попал в список игроков, которых новый наставник предпочел бы видеть в команде во второй части сезона 2021/22, сообщает Meta-ratings .

Григорчук может вернуть в Черноморец голкипера, с которым ковал славу одесситов во время первого прихода

"Моряки" уже контактировали с безработным 30-летним защитником. Правда, пока окончательное решение Бутко не принял. Если Богдан все же вздумает перебраться в Одессу, то достанется Черноморцу бесплатно, ведь с лета находится без команды.

Напомним, защитник является воспитанником Шахтера, которому принадлежал до недавнего времени. За основную команду "горняков" украинец провел 64 матча, а остальное время играл в аренде: Мариуполь, Волынь, российский Амкар, польский Лех и турецкий Эрзурум. Также Богдан Бутко выступал за сборную Украины (32 поединка).

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