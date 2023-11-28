Бока Хуниорс заняла 7-е место в своей группе чемпионата Аргентины и не вышла в финальный плей-офф.

Финалист последнего розыгрыша турнира Бока Хуниорс не сумел пробиться в Кубок Либертадорес следующего сезона через чемпионат Аргентины. Команда Мариано Эррона заняла седьмое место в своей группе, проиграв последнюю путёвку в Кубок Либертадорес Сан-Лоренцо. Также в следующем сезоне Аргентину в этом турнире будут представлять Ривер Плейт, Тальерес и Росарио Сентрал.

Бока Хуниорс остался без наставника после фиаско в финале Кубка Либертадорес

Таким образом, вице-чемпион Южной Америки будет выступать в следующем сезоне в Копа Судамерикана, втором по силе турнире континента (аналог европейской Лиги Европы).

Напомним, что 4-го ноября Бока Хуниорс проиграла в финале Кубка Либертадорес бразильскому Флуминенсе (1:2, в дополнительное время).

Флуминенсе выиграл Кубок Либертадорес-2023, одолев Бока Хуниорс в финале – легенда Реала и игрок Шахтера взяли трофей