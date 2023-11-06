Хорхе Альмирон не стал продолжать работу с клубом, проиграв финал Кубка Либертадореса.

Хорхе Альмирон подал в отставку с поста главного тренера Бока Хуниорса после проигранного матча в финале Кубка Либертадорес. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Специалист вместе со своим тренерским штабом решил не дорабатывать трудовое соглашение, которое было рассчитано до конца текущего сезона.

Альмирон возглавил Жуниорс в апреле этого года. В турнирной таблице аргентинской Примеры Бока Хуниорс размещается на 11 строчке в группе С.

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