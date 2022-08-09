Серхио Ромеро после 15 лет в Европе вернулся в чемпионат Аргентины.

Опытный голкипер присоединился к Бока Хуниорс. Контракт рассчитан на два сезона, сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

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"Думаю, что это шаг вперед в моей карьере. Это одно из лучших решений в моей жизни, я пришел в самый большой клуб в Аргентине", – прокомментировал свой переход Ромеро.

К слову, прошлый сезон 35-летний аргентинец провел в Венеции. Именно травма Ромеро в конце кампании была одной из причин, почему клуб не смог сохранить прописку в Серии А. Ранее Серхио 6 лет провел в Манчестер Юнайтед.